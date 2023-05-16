Каррагер: «Манчестер Сити» превосходит «Реал»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

«По моим ощущениям, в каждой игре «Сити» смотрится легко. Конечно, против «Реала» играть не так просто, но команда Гвардиолы превосходит испанцев. Думаю, что у «Манчестер Сити» не возникнет проблем в этой встрече», — цитирует Sky Sports Каррагера.

Напомним, первая игра завершилась со счетом 1:1. Ответный поединок состоится завтра, 17 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.