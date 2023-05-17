Мхитарян – первый армянский игрок в финале Лиги чемпионов

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян – первый игрок с армянским паспортом, команда которого сыграет в финале Лиги чемпионов.

Напомним, что минувшим вечером «Интер» обыграл дома «Милан» (1:0), оформив победу над «россонери» со счётом 3:0 по сумме двух матчей. Сам Генрих, к сожалению, не смог доиграть вечерний матч до конца – он покинул поле из-за травмы, почувствовав боли в правом бедре.

Напомним, что 10 июня «нерадзурри» сыграют в Стамбуле в финале престижного турнира либо с мадридским «Реалом», либо с «Манчестер Сити». О том, как развивались события минувшего матча, читайте в обзоре от нашей редакции.