Бывший игрок миланского «Интера» Бенуа Коэ специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о причинах успешной игры «нерадзурри» в полуфинальных матчах против «Милана» в рамках Лиги чемпионов.

- В чём причина успеха «Интера» в полуфиналах?

- «Интер», когда он в хорошей форме, команда с которой сложно играть. Сочетание командой работы и индивидуального мастерства делают их такими сильными. К сожалению, не всегда по ходу сезона их игра была такой собранной, как в последних матчах, иначе бы команда боролась за скудетто. Но вчера «Интер» не дал «Милану» и шанса сыграть по-своему, вся игра была под диктовку «Интера».

- Кого бы вы хотели видеть с «Интером» в финале?

- Мне сложно сказать, обе команды очень сильные. «Интеру» будет сложно в любом случае, клуб не будет фаворитом, но, если будет играть с сердцем и с желанием, всё возможно.

Сегодня вечером определится второй финалист стамбульского финала Лиги чемпионов. Это, напомним, будет либо мадридский «Реал», либо «Манчестер Сити».