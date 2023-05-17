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Лига чемпионов

Экс-игрок «Интера» рассказал, почему «нерадзурри» оказались сильнее «Милана» эксклюзив

17 Мая 2023 • 20:19 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
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Через 1 ч. 0 мин.

Бывший игрок миланского «Интера» Бенуа Коэ специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о причинах успешной игры «нерадзурри» в полуфинальных матчах против «Милана» в рамках Лиги чемпионов.

- В чём причина успеха «Интера» в полуфиналах?

- «Интер», когда он в хорошей форме, команда с которой сложно играть. Сочетание командой работы и индивидуального мастерства делают их такими сильными. К сожалению, не всегда по ходу сезона их игра была такой собранной, как в последних матчах, иначе бы команда боролась за скудетто. Но вчера «Интер» не дал «Милану» и шанса сыграть по-своему, вся игра была под диктовку «Интера».

- Кого бы вы хотели видеть с «Интером» в финале?

- Мне сложно сказать, обе команды очень сильные. «Интеру» будет сложно в любом случае, клуб не будет фаворитом, но, если будет играть с сердцем и с желанием, всё возможно.

Сегодня вечером определится второй финалист стамбульского финала Лиги чемпионов. Это, напомним, будет либо мадридский «Реал», либо «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Бенуа Коэ
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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