Мор объяснил, почему «Интер» оказался сильнее «Милана

Бывший российский футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился своей точкой зрения на вчерашнюю победу миланского «Интера» в матче против конкурентов из «Милана» (1:0).

«Интер» просто сильнее «Милана», да и скамейка запасных у них самая сильная в Италии. «Интер» в чемпионате играет гораздо хуже, чем в Лиге чемпионов. Мне кажется, что это вопрос психологии», - заявил Мор«Матч ТВ».

Напомним, что «нерадзурри» по сумме двух матчей (3:0) выбили из Лиги чемпионов «россонери» и теперь точно сыграют в стамбульском финале турнира 10 июня. Соперником подопечных Симоне Индзаги станет либо мадридский «Реал», либо «Манчестер Сити».

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