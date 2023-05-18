Уокер: «Отлично провели первый тайм»

«Манчестер Сити» пробился в финал Лиги чемпионов, это случилось после категорической победы над «Реалом» - подопечные Хосепа Гвардиолы забили тому четыре безответных мяча. Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер успешно остановил Винисиуса, когда тот однажды попробовал было прорваться к воротам Эдерсона, но неожиданно проиграл спринт Уокеру. После игры защитник прокомментировал игру.

- Для такого надо верить в себя, он, конечно, фантастический бегунок, но я тоже могу использовать свои козыри. Я усложнил ему жизнь. Мы отлично провели первый тайм, полностью контролируя все на поле, - цитирует слова Уокера BT Sport.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится десятого июня.