​Гвардиола – о тактике на матч с «Реалом»: «Не могу рассказать, ведь Анчелотти услышит»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу выбора тактики на ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Реала».

«Вы увидите завтра. Я не могу рассказать, ведь Карло [Анчелотти] услышит. Но я не буду заморачиваться, так что не волнуйтесь, ребята. Ничего особенного не будет, просто нужно быть более плавными и играть лучше», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Стоит сказать, что в своё время тактически эксперименты Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов дорого стоили «Манчестер Сити».

Матч «Манчестер Сити» - «Реал» стартует 17 мая в 22:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» может проиграть «Реалу» в Лиге чемпионов из-за главного тренера