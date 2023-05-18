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Лига чемпионов

Шипицин: «До последнего думалось, что «Реал» вот сейчас переломит ход игры» эксклюзив

18 Мая 2023 • 16:03 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Реал Мадрид
окончен

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил крупную победу «Манчестер Сити» над мадридским «Реалом» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 4:0.

- Игра «Манчестер Сити» очень понравилась. Конечно, следовало ожидать, что «Реал» будет действовать больше от обороны, но «Манчестер Сити» вообще полностью их задавил. Если вспомнить первый тайм, то, мне кажется, «Реал» вообще не знал, как ему перейти через центр поля. Абсолютно заслуженная победа «Манчестер Сити» с показанной классной игрой. Просто разобрали «Реал» на части. Хотя практически до последнего думалось, что вот сейчас «Реал» переломит ход игры, как он это умеет делать. Но Гвардиола выпустил свежих ребят, они ещё добавили, и дальше всё уже.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов Евгений Шипицин
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