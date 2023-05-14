Анчелотти заявил, что Рюдигер сможет сыграть в ответном матче против «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что защитник столичного клуба Антонио Рюдигер сможет принять участие в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Он устал, и я дал ему отдохнуть, чтобы он был свежим к среде. Он будет играть. Я не знаю, сколько минут, но он точно появится на поле», - приводит слова специалиста пресс-служба «королевского» клуба.

Напомним, что первая встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Ответный поединок состоится в среду, 17 мая. Свисток о начале матча прозвучит в 22:00 по московскому времени.