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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти заявил, что Рюдигер сможет сыграть в ответном матче против «Манчестер Сити»

14 Мая 2023 • 17:03 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
17.05 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что защитник столичного клуба Антонио Рюдигер сможет принять участие в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Он устал, и я дал ему отдохнуть, чтобы он был свежим к среде. Он будет играть. Я не знаю, сколько минут, но он точно появится на поле», - приводит слова специалиста пресс-служба «королевского» клуба.

Напомним, что первая встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Ответный поединок состоится в среду, 17 мая. Свисток о начале матча прозвучит в 22:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Антонио Рюдигер
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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