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«Мои поздравления Рюдигеру»: Гвардиола высказался о дуэли Рюдигера с Холанном

14 Мая 2023 • 01:12 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
17.05 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о противостоянии Эрлинга Холанна с Антонио Рюдигером.

Центральному защитнику мадридского «Реала» удалось сдержать рекордсмена Английской премьер-лиги в первом матче полуфинала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» (1:1). В преддверии ответной встречи, которая пройдёт 17 мая, Гвардиола ответил на вопрос о дуэли: «Мои поздравления Рюдигеру. Эрлингу всего 22 года, он впервые играет в Лиге чемпионов на такой стадии. Очевидно, что перед ним была непростая задача – ему противостояли соперники топ-уровня. Думаю, в ответной игре ему будет немного проще, если мы лучше реализуем наши задумки», – приводит BeanymanSports слова наставника «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Антонио Рюдигер Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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