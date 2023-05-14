«Мои поздравления Рюдигеру»: Гвардиола высказался о дуэли Рюдигера с Холанном

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о противостоянии Эрлинга Холанна с Антонио Рюдигером.

Центральному защитнику мадридского «Реала» удалось сдержать рекордсмена Английской премьер-лиги в первом матче полуфинала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» (1:1). В преддверии ответной встречи, которая пройдёт 17 мая, Гвардиола ответил на вопрос о дуэли: «Мои поздравления Рюдигеру. Эрлингу всего 22 года, он впервые играет в Лиге чемпионов на такой стадии. Очевидно, что перед ним была непростая задача – ему противостояли соперники топ-уровня. Думаю, в ответной игре ему будет немного проще, если мы лучше реализуем наши задумки», – приводит BeanymanSports слова наставника «горожан».