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Де Брёйне оформил 25-й ассист за сезон

17 Мая 2023 • 22:43 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Реал Мадрид
окончен

Кевин де Брёйне сегодня отдал изящный голевой пас на своего одноклубника Бернарду Силву, который открыл счёт в ответном полуфинальном матче «горожан» против мадридского «Реала». Таким образом, у бельгийской звезды набралось уже 25 ассистов за сезон, если считать все официальные турниры.

Ранее, напомним, такое удавалось Лионелю Месси и Томасу Мюллеру в сезоне-2019/20, если рассматривать игроков топ-5 чемпионатов Европы.

Напомним, к исходу первого тайма «горожане» обыгрывают «сливочных» - 2:0. Следите за событиями второй половины матча в текстовой трансляции, которую проводит коллектив портала LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Томас Мюллер Кевин де Брёйне
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