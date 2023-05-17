Де Брёйне оформил 25-й ассист за сезон

Кевин де Брёйне сегодня отдал изящный голевой пас на своего одноклубника Бернарду Силву, который открыл счёт в ответном полуфинальном матче «горожан» против мадридского «Реала». Таким образом, у бельгийской звезды набралось уже 25 ассистов за сезон, если считать все официальные турниры.

Ранее, напомним, такое удавалось Лионелю Месси и Томасу Мюллеру в сезоне-2019/20, если рассматривать игроков топ-5 чемпионатов Европы.

Напомним, к исходу первого тайма «горожане» обыгрывают «сливочных» - 2:0. Следите за событиями второй половины матча в текстовой трансляции, которую проводит коллектив портала LiveResult.ru.