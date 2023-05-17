Хакими и Перишич поддерживали «Интер» с трибуны

«Интер» стал первым финалистом Лиги чемпионов. Во вторник вечером в ответном полуфинале команда Симоне Индзаги обыграла «Милан» с минимальным счётом 1:0. По сумме двух встреч «нерадзурри» уверенно победили – 3:0.

На трибуне «Сан-Сиро» в VIP-ложе были замечены бывшие футболисты «Интера» - Ашраф Хакими и Иван Перишич. Марокканец и хорват поддерживали «нерадзурри» и радовались итоговому успеху клуба.

Стоит сказать, что клубы Хакими и Перишича – «ПСЖ» и «Тоттенхэм» соответственно – вылетели из Лиги чемпионов уже по итогам 1/8 финала.

В финале Лиги чемпионов «Интер» будет играть против победителя матча «Манчестер Сити» - «Реал».