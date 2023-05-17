Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Хакими и Перишич поддерживали «Интер» с трибуны

17 Мая 2023 • 15:10 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
окончен

«Интер» стал первым финалистом Лиги чемпионов. Во вторник вечером в ответном полуфинале команда Симоне Индзаги обыграла «Милан» с минимальным счётом 1:0. По сумме двух встреч «нерадзурри» уверенно победили – 3:0.

На трибуне «Сан-Сиро» в VIP-ложе были замечены бывшие футболисты «Интера» - Ашраф Хакими и Иван Перишич. Марокканец и хорват поддерживали «нерадзурри» и радовались итоговому успеху клуба.

Стоит сказать, что клубы Хакими и Перишича – «ПСЖ» и «Тоттенхэм» соответственно – вылетели из Лиги чемпионов уже по итогам 1/8 финала.

В финале Лиги чемпионов «Интер» будет играть против победителя матча «Манчестер Сити» - «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм ПСЖ Иван Перишич Ашраф Хакими
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.05.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Реал Мадрид Реал Мадрид
1.61 4.30 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Мая
15:10 · Лига чемпионов
Хакими и Перишич поддерживали «Интер» с трибуны
14:13 · Англия. Премьер-лига
Агент Холанна: «Надеюсь, Эрлинг выведет «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов» 1
14:08 · Англия. Премьер-лига
Агент Холанна: «Отступные Эрлинга? Как юрист, я не могу раскрыть эту информацию»
13:58 · Лига чемпионов
Капелло назвал главных героев «Интера»
13:47 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес установил свой рекорд по количеству голов за сезон
13:29 · Лига чемпионов
Генич дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Реал»
13:26 · Лига чемпионов
Жиру: «Соперник заслужил финал» 1
13:24 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Игроки «Реала» очень близки друг с другом, молодёжь отлично ладит с ветеранами»
13:22 · Лига чемпионов
Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Реал»
13:21 · Лига чемпионов
Итальянский клуб сыграет в финале ЛЧ спустя 6 лет - это вторая по продолжительности пауза для Италии
13:02 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Мы близки к тому, чтобы добиться исторического достижения»
12:54 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Мы не думаем о том, как остановить Холанна»
12:38 · Италия. Серия А
«Милан» впервые в истории не смог забить «Интеру» в четырёх матчах кряду
12:35 · Англия. Премьер-лига
Пиоли: «Лигу чемпионов, скорее всего, выиграет победитель пары «Манчестер Сити» – «Реал» 5
12:29 · Испания. Ла Лига
Рюдигер начнёт матч с «Манчестер Сити» на скамейке запасных 1
Все новости
Рекомендуем