Ещенко: «Сейчас «Манчестер Сити» играет в превосходный футбол!»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от победы «Манчестер Сити» над «Реалом» (4:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Сейчас «Манчестер» играет в превосходный футбол! «Реалу» было тяжело что-то противопоставить англичанам, еще и у них дома. Болел за «Сити» и в прошлом году, но им сильно не повезло тогда», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

«Манчестер Сити» оказался сильнее мадридского «Реала» в двухматчевом противостоянии (1:1, 4:0) и вышел в финал Лиги чемпионов, в котором встретится с миланским «Интером». Матч пройдет 10 июня в Стамбуле.