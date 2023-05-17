Бывший игрок «Реала» и сборной Испании Луис Милья специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским клубом и «Манчестер Сити». Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

«У меня высокие ожидания от этой игры, это как досрочный финал по статусу матча. Кроме того, обращая внимание на первый матч, можно вспомнить, что он был очень интересным, а сейчас все должно быть еще интереснее. Уверен, мы увидим отличное шоу. В составе обеих команд есть великолепные футболисты. Для меня это две лучшие команды мира сейчас. Что предложит Гвардиоле Анчелотти? Я слышал, что Рюдигер может остаться в запасе, но не до конца бы верил в это. Возможно, слева сыграет Алаба, а Рюдигер будет в центре защиты вместе с Милитао. В таком случае Камавинга поднимется выше и, получается, на скамейке окажется Родриго. Такое тоже вполне возможно. Других сюрпризов от Анчелотти я бы не ждал, все знают, как играет «Реал», но почти никто не знает, что с этим делать», — сказал Милья.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал» состоится сегодня, 17 мая. Начало игры запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.