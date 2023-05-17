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Лига чемпионов

Милья: Игра «Манчестер Сити» - «Реал» достойна финала, мы увидим отличное шоу эксклюзив

17 Мая 2023 • 17:42 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
1 1.60 X 4.60 2 5.50
Через 2 ч. 44 мин.

Бывший игрок «Реала» и сборной Испании Луис Милья специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским клубом и «Манчестер Сити». Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

«У меня высокие ожидания от этой игры, это как досрочный финал по статусу матча. Кроме того, обращая внимание на первый матч, можно вспомнить, что он был очень интересным, а сейчас все должно быть еще интереснее. Уверен, мы увидим отличное шоу. В составе обеих команд есть великолепные футболисты. Для меня это две лучшие команды мира сейчас. Что предложит Гвардиоле Анчелотти? Я слышал, что Рюдигер может остаться в запасе, но не до конца бы верил в это. Возможно, слева сыграет Алаба, а Рюдигер будет в центре защиты вместе с Милитао. В таком случае Камавинга поднимется выше и, получается, на скамейке окажется Родриго. Такое тоже вполне возможно. Других сюрпризов от Анчелотти я бы не ждал, все знают, как играет «Реал», но почти никто не знает, что с этим делать», — сказал Милья.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал» состоится сегодня, 17 мая. Начало игры запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Луис Милья
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (2)
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типафутбольныйаналитик
17 Мая 2023 в 18:47
Манчестер Сити выиграет Реал с разгромным счетом 12-0, 10 из которых забьет Холланд и станет лучшим бомбардиром ЛЧ за всю историю, и победит в финале ЛЧ Интер с разгромным счетом 7-0. Простите за спойлер.
InterSan
17 Мая 2023 в 18:32
Финала достойны те, кто туда вышел.
Вывеска - красивая. Но, это полуфинал.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.05.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Реал Мадрид Реал Мадрид
1.61 4.30 5.40
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