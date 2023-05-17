Агент Холанна: «Отступные Эрлинга? Как юрист, я не могу раскрыть эту информацию»

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, не стала раскрывать информацию по поводу отступных своего клиента в контракте с «горожанами».

«Отступные Эрлинга? Мне нечего сказать по этому поводу. Тайна этого вопроса прекрасна, ведь она воспринимается как дом с сокровищами. Как юрист, я не могу раскрыть вам информацию по поводу отступных Холанна», – цитирует Пименту Mundo Deportivo.

Напомним, Холанн перешёл в команду Хосепа Гвардиолы лишь прошлым летом из дортмундской «Боруссии». Ходят слухи, что в будущем 22-летний норвежец хочет поиграть за мадридский «Реал».