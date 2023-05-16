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Лига чемпионов

​Гвардиола: «Мы хотим выиграть Лигу чемпионов»

16 Мая 2023 • 16:31 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
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17.05 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии ответного матча Лиги чемпионов против «Реала» (в первой игре была ничья 1:1) дал комментарий. 

«Когда я пришёл в клуб, мне не говорили, что я должен выиграть Лигу чемпионов. Мне говорили стараться выступать как можно лучше. Мы выиграли все титулы, кроме этого. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов.

Идеальный ли сейчас момент? Мы выступаем хорошо. Мы прошли в финал Кубка Англии, мы в одной победе от титула Премьер-лиги. Нужно быть расслабленными и сыграть в свой футбол. Одного желания выйти в финал завтра не хватит. Мы должны сыграть лучше, чем на «Бернабеу», чтобы выйти в финал», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.  

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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