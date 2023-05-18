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Лига чемпионов

Гвардиола прокомментировал эпизод с де Брёйне – игрок просил тренера «заткнуться»

18 Мая 2023 • 15:34 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Реал Мадрид
окончен

По ходу ответного матча Лиги чемпионов против «Реала» полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне захлестнули эмоции. В ответ на недовольство Хосепа Гвардиолы потерей мяча футболист попросил тренера заткнуться. Испанский специалист прокомментировал тот эпизод.

«При счёте 2:0 мы слишком торопились. Сразу после перерыва Гюндоган потерял мяч, а Кевин сделал три передачи, которые не были нужны. Мы торопились, а нужно было делать наоборот, разворачивать игру, держать мяч. Но это нормально», - сказал Гвардиола Movistar.

Напомним, что «Манчестер Сити» разгромил «Реал» со счётом 4:0. В финале Лиги чемпионов команда Гвардиолы сыграет против «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне
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