Гвардиола прокомментировал эпизод с де Брёйне – игрок просил тренера «заткнуться»

По ходу ответного матча Лиги чемпионов против «Реала» полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне захлестнули эмоции. В ответ на недовольство Хосепа Гвардиолы потерей мяча футболист попросил тренера заткнуться. Испанский специалист прокомментировал тот эпизод.

«При счёте 2:0 мы слишком торопились. Сразу после перерыва Гюндоган потерял мяч, а Кевин сделал три передачи, которые не были нужны. Мы торопились, а нужно было делать наоборот, разворачивать игру, держать мяч. Но это нормально», - сказал Гвардиола Movistar.

Напомним, что «Манчестер Сити» разгромил «Реал» со счётом 4:0. В финале Лиги чемпионов команда Гвардиолы сыграет против «Интера».