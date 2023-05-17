«Манчестер Сити» озвучил состав на битву с «Реалом» в Лиге чемпионов

В среду вечером «Манчестер Сити» будет принимать «Реал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Рулевой английской команды Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Эдерсон, Уокер, Стоунс, Диаш, Аканджи, Родри, де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Грилиш, Холанн.

В первом матче «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли в Испании вничью со счётом 1:1. На гол Винисиуса Жуниора «горожане» ответили результативным ударом Кевина де Брёйне.

Футболисты «Манчестер Сити» и «Реала» услышат стартовый свисток в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.