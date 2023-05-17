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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» озвучил состав на битву с «Реалом» в Лиге чемпионов

17 Мая 2023 • 20:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
1 1.60 X 4.60 2 5.50
Через 1 ч. 0 мин.

В среду вечером «Манчестер Сити» будет принимать «Реал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Рулевой английской команды Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Эдерсон, Уокер, Стоунс, Диаш, Аканджи, Родри, де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Грилиш, Холанн.

В первом матче «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли в Испании вничью со счётом 1:1. На гол Винисиуса Жуниора «горожане» ответили результативным ударом Кевина де Брёйне.

Футболисты «Манчестер Сити» и «Реала» услышат стартовый свисток в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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