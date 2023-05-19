Уокер: «Чувствовал, что я быстрее Винисиуса»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о дуэли с Винисиусом Жуниором.

В среду «горожане» разгромили мадридский «Реал» (4:0) и вышли в финал Лиги чемпионов, а Уокер сумел нейтрализовать одну из главных угроз в составе «сливочных» – вингера Винисиуса Жуниора.

«Будучи защитником, ты должен быть в определённой степени высокомерным, как нападающие. Я говорил, что просто хочу сразиться с Винисиусом лицом к лицу. Я верил в свою скорость, и я чувствовал, что быстрее его. Он великолепный футболист, но я должен пользоваться своими сильными сторонами», – приводит City Xtra слова Кайла Уокера.