Стало известно, что сказал своим игрокам Гвардиола перед матчем с «Реалом»

Английский «Манчестер Сити» уничтожил мадридский «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов, забив действующему обладателю трофея четыре безответных мяча во второй встрече. Один из руководителей клуба, Джоан Патси, рассказал журналистам, что именно сказал Гвардиола своим игрокам перед матчем.

- Хотите в финал Лиги чемпионов? - спросил раздевалку Хосеп.

- Да, - дружно ответили игроки.

- Ну тогда вы знаете, что сейчас надо сделать, - добавил каталонский тренер-мотиватор.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится десятого июня, «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером».