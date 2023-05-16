Холанн всё ещё мечтает однажды перейти в «Реал»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не оставил идею потенциального перехода в мадридский «Реал». По информации от журналиста Марио Кортеханы, норвежец всё ещё мечтает однажды оказаться на «Сантьяго Бернабеу».

В свою очередь, руководство «Реала» разделяет желание нападающего. В «королевском клубе» тоже хотят, чтобы Холанн выступал за команду. Стороны не исключают трансфер в ближайшие 2-3 года.

Напомним, в первом матче против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов Холанн не отметился ни одним результативным действием. У норвежца будет шанс исправить статистику выступлений против «Реала» в завтрашнем ответном поединке, который состоится на «Этихаде».