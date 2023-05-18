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Рио Фердинанд: «Грилиш крайне важен для «Манчестер Сити»

18 Мая 2023 • 03:03 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Реал Мадрид
окончен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и английской сборной, Рио Фердинанд, считает Джека Грилиша одним из ключевых игроков «Манчестер Сити». Грилиш не сразу адаптировался к новому коллективу, перейдя из «Астон Виллы», но сейчас Фердинанд не может нарадоваться на него.

- Надо отдать должное Грилишу, сейчас он стал одним из основных игроков команды. Он не забивает много голов, но он прекрасно зарабатывает фолы своим умением держать мяч, он создает пространство другим, это важнее, - цитирует слова Фердинанда BT Sport.

В среду вечером «Манчестер Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рио Фердинанд Джек Грилиш
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