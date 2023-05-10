Гладилин: «Реал» в ответном матче с «Манчестер Сити» сыграет строго»

Бывший спартаковец Валерий Гладилин порассуждал о том, как мадридский «Реал» поведёт себя в ответном матче против «Манчестер Сити» после вчерашней ничьей. Напомним, что на «Сантьяго Бернабеу» «сливочные» и «горожане» сыграли со счётом 1:1. На гол Винисиуса Жуниора в тайме первом во втором тайме ответил Кевин де Брёйне.

«Реал» будет играть на результат. У них очень опытный тренер в лице Карло Анчелотти, и команда будет играть очень строго, но они умеют играть так», - цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Как добавил Гладилин, он не исключает, что судьбу путёвки в финал Лиги чемпионов в паре может решить серия послематчевых пенальти.

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