Анчелотти и Гвардиола впервые сыграли друг против друга вничью

Главные тренеры «Реала» и «Манчестер Сити» Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола встречались друг с другом девять раз. И лишь минувшим вечером специалистам удалось впервые разойтись миром.

Так, в истории встреч между командами специалистов пять побед – у Гвардиолы. Команды Анчелотти же побеждали команды Гвардиолы три раза.

Уже через неделю эта статистика может обновиться – команды неминуемо сыграют друг с другом ещё раз. Дата ответного матча «горожан» и «сливочных» - 17 мая, место – «Этихад Стэдиум» в Манчестере или «Сити оф Манчестер», именно так эта арена называется на играх в рамках еврокубков.

Обзор прошедшей в Мадриде встречи читайте в нашем материале.