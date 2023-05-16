В Лиге чемпионов подоспела пора ответных полуфинальных матчей, сегодня сыграют «Милан» с «Интером», завтра же сразятся «Манчестер Сити» и «Реал». Бывший функционер «Милана» Арьедо Брайда желает удачи «Милану», надеясь видеть его в финале с «Реалом» Карло Анчелотти - но, объективно, считает фаворитом «Манчестер Сити».- Мне хотелось бы увидеть финал «Милан» - «Интер», потому что я люблю Карло Анчелотти, и люблю «Милан». Но, по правде говоря, фаворитом является «Манчестер Сити». Скорее всего, трофей возьмут именно они, - цитирует слова Брайды итальянское новостное агентство ITASportPress.
Брайда считает «Манчестер Сити» фаворитом Лиги чемпионов
|Манчестер Сити
|Реал Мадрид
|1 1.60
|X 4.50
|2 5.40
17.05 22:00
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