Брайда считает «Манчестер Сити» фаворитом Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов подоспела пора ответных полуфинальных матчей, сегодня сыграют «Милан» с «Интером», завтра же сразятся «Манчестер Сити» и «Реал». Бывший функционер «Милана» Арьедо Брайда желает удачи «Милану», надеясь видеть его в финале с «Реалом» Карло Анчелотти - но, объективно, считает фаворитом «Манчестер Сити».

- Мне хотелось бы увидеть финал «Милан» - «Интер», потому что я люблю Карло Анчелотти, и люблю «Милан». Но, по правде говоря, фаворитом является «Манчестер Сити». Скорее всего, трофей возьмут именно они, - цитирует слова Брайды итальянское новостное агентство ITASportPress.​