Винисиус и Де Брёйне забили с одной точки, «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью

«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» схлестнулись в плей-офф Лиги чемпионов. Первый полуфинальный матч состоялся 9 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Манчестер Сити» сейчас являет собой столь грозную силу, что способен запирать «Реал» на его половине поля в домашнем полуфинале Лиги чемпионов. Только вот вопрос, это сила «горожан» или принятие «королей»? Но факт остаётся фактом – в первой половине тайма «Реал» даже не прессинговал особо и мяч почти не видел. Всю комбинационную игру вёл «Манчестер Сити».

Но с опасными моментами была напряжёнка. Кевин Де Брёйне проверил бдительность Тибо Куртуа ударом со средней дистанции, Родри – с дальней. У испанца получилось опаснее, пришлось нырять к штанге, но Куртуа без особого напряга справился оба раза. Затем случились два не самых опасных подхода Холанна. И после передачи Бернарду, и после кросса Грилиша Эрлинг пробил строго по позиции голкипера.

Есть преимущество по владению и территории, есть полумоменты, опасные подходы, а «Реал» ничего не создаёт. Что же случится в продолжении такой ситуации? Правильно, забьёт «Реал». Как у них это получается в Лиге чемпионов – даже не спрашивайте, это особая магия. И вот опять: Камавинга разыгрывает простецкую «стеночку» с Модричем, отыгрывая почти весь «Манчестер Сити», добегает до штрафной площади и отдаёт Винисиусу, а бразилец палит с дуги – 1:0. Первый и единственный удар «Реала» в сторону ворот стал голевым.

Второй тайм Мадрид начал смелее. Винисиус, Карвахаль (пяткой) и Бензема разыграли быструю комбинацию, которую опасным ударом завершил Карим. Подставился Стоунз в подкате, отправив мяч над перекладиной. В ответ по правому флангу «Сити» отправил Де Брёйне. Кевин самолично решил эпизод, опасно пробив с острого угла. Но в том эпизоде и Тибо Куртуа выручил, и офсайд был зафиксирован в итоге.

Во втором тайме «Реал» играл гораздо смелее, зажимал «Сити» и… пропустил. Родри чётко сыграл на перехвате, Гюндоган отбросил мяч на точку Винисиуса, а выстрелил оттуда Кевин Де Брёйне. В отличие от бразильца бельгиец пробил низом, будто из пращи пульнув мяч в «шестёрку» - 1:1. После этого гола игра подзакрылась, больше давили хозяева, но без фанатизма, запомнился лишь дальний удар Тчуамени. Кажется, ничья в первом матче показалась командам справедливым результатом.

Никто не стал форсировать события, все вопросы будут решены уже в Манчестере. 17-го мая «Реал» пожалует на территорию «Сити».