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Лига чемпионов

Винисиус и Де Брёйне забили с одной точки, «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью

09 Мая 2023 • 23:53 Комментировать (27)
Реал Мадрид
1:1
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» схлестнулись в плей-офф Лиги чемпионов. Первый полуфинальный матч состоялся 9 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Протокол игры  
Реал Мадрид1:1Манчестер Сити
(1:0) Винисиус Жуниор36'  
  67'Де Брёйне Кевин (1:1)
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоАлаба ДавидКамавинга Эдуардо  79'Вальверде ФедерикоКроос Тони  45' 84' (Тчуамени Орельен ( 84') Модрич Лука 87' (Начо Фернандес ( 87') Родриго 81' (Асенсио Марко ( 81') Бензема КаримВинисиус Жуниор
Запасные: Одриосола АльвароВаскес ЛукасСебальос ДаниДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш РубенАканджи МануэльСтоунс ДжонРодри ЭрнандесСилва Бернарду  86'Де Брёйне КевинГюндоган Илкай  71'Грилиш ДжекХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикФоден ФилПалмер КоулГомес СерхиоМарез РиядФиллипс КэлвинОртега ШтефанАльварес ХулианКарсон Скотт
09 мая. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

«Манчестер Сити» сейчас являет собой столь грозную силу, что способен запирать «Реал» на его половине поля в домашнем полуфинале Лиги чемпионов. Только вот вопрос, это сила «горожан» или принятие «королей»? Но факт остаётся фактом – в первой половине тайма «Реал» даже не прессинговал особо и мяч почти не видел. Всю комбинационную игру вёл «Манчестер Сити».

Но с опасными моментами была напряжёнка. Кевин Де Брёйне проверил бдительность Тибо Куртуа ударом со средней дистанции, Родри – с дальней. У испанца получилось опаснее, пришлось нырять к штанге, но Куртуа без особого напряга справился оба раза. Затем случились два не самых опасных подхода Холанна. И после передачи Бернарду, и после кросса Грилиша Эрлинг пробил строго по позиции голкипера.

Есть преимущество по владению и территории, есть полумоменты, опасные подходы, а «Реал» ничего не создаёт. Что же случится в продолжении такой ситуации? Правильно, забьёт «Реал». Как у них это получается в Лиге чемпионов – даже не спрашивайте, это особая магия. И вот опять: Камавинга разыгрывает простецкую «стеночку» с Модричем, отыгрывая почти весь «Манчестер Сити», добегает до штрафной площади и отдаёт Винисиусу, а бразилец палит с дуги – 1:0. Первый и единственный удар «Реала» в сторону ворот стал голевым.

Второй тайм Мадрид начал смелее. Винисиус, Карвахаль (пяткой) и Бензема разыграли быструю комбинацию, которую опасным ударом завершил Карим. Подставился Стоунз в подкате, отправив мяч над перекладиной. В ответ по правому флангу «Сити» отправил Де Брёйне. Кевин самолично решил эпизод, опасно пробив с острого угла. Но в том эпизоде и Тибо Куртуа выручил, и офсайд был зафиксирован в итоге.

Во втором тайме «Реал» играл гораздо смелее, зажимал «Сити» и… пропустил. Родри чётко сыграл на перехвате, Гюндоган отбросил мяч на точку Винисиуса, а выстрелил оттуда Кевин Де Брёйне. В отличие от бразильца бельгиец пробил низом, будто из пращи пульнув мяч в «шестёрку» - 1:1. После этого гола игра подзакрылась, больше давили хозяева, но без фанатизма, запомнился лишь дальний удар Тчуамени. Кажется, ничья в первом матче показалась командам справедливым результатом.

Никто не стал форсировать события, все вопросы будут решены уже в Манчестере. 17-го мая «Реал» пожалует на территорию «Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити
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Комментарии (27)
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Рейтинг комментариев
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Promt Roman
10 Мая 2023 в 01:07
В финале всё равно клуб из Милана подебит, фсё уплочено :)
ЮвиК
10 Мая 2023 в 00:59
Трудности делают из команды чемпиона, поэтому лично думаю, что дальше пройдет Реал. В редкие атаки реала МС показал что просто незнают что делать.
NOBODY
10 Мая 2023 в 00:38
барсаглоры опять какой-то другой матч смотрели? у них помойка опять показала супер игру и супер результат?....
Catalunya Guardiola
10 Мая 2023 в 00:42
Помойка на своем поле с трудом ноги унесла от команды Гвардиолы:)) Думается, вничью сыграть на Сантьяго Бернабеу не самый плохой результат для горожан, так что твоя реакция и странное восприятие объективной реальности вызывает, как минимум, недоумение...
NOBODY
10 Мая 2023 в 00:46
тебе могу только повторить - барсаглоры опять какой-то другой матч смотрели? у них помойка опять показала супер игру и супер результат?.
Catalunya Guardiola
10 Мая 2023 в 00:55
Почаще повторяйся, может, полегчает...
CELTIC FROST
10 Мая 2023 в 00:43
не люблю. когда другие клубы называют помойкой и т.д. В России. например. этим часто грешат болелы Спартака. Это настраивает против них даже нейтральных болел. но дело твое. А мы пойдем другим путем)
NOBODY
10 Мая 2023 в 00:45
да пож-та, я кроме сити и челсей так не называю
NOBODY
10 Мая 2023 в 00:46
а виноват, псж еще....
Promt Roman
10 Мая 2023 в 00:21
Лысому шарлатану нужно омолаживать и возвращать Хави с Иньестой, на одном Де Брюйне он может и не вывезти.
Catalunya Guardiola
10 Мая 2023 в 00:19
Хорошая игра выдалась. Сити достойно сыграл в Мадриде, заработав справедливый ничейный результат. Счёт по игре, всё решится в Манчестере. Подопечные Гвардиолы, конечно, хорошо отыграли, начиная с Эдерсона, вопрос только в том, что случилось с Холландом? Играл ли он вообще в этом матче? Будто его и не было в игре... Надеюсь, в ответе перед родными трибунами Эрлинг будет чувствовать себя увереннее. Show must go on ⚽✊
roksanvanino2015
10 Мая 2023 в 00:07
да, и сравнивать мс с той барсой абсолютно неуместно
та команда гениев разбила бы мс в пешеходном режиме, даже не вспотев
уровень таланта не тот
Catalunya Guardiola
10 Мая 2023 в 00:14
Далеко не факт, нынешний Сити показал в этом сезоне, как надо играть и побеждать. Не хуже они в целом Пеповской Барсы, хотя Барселона была поярче в плане игры и состава.
SpsGod
10 Мая 2023 в 00:06
Матч выдался хорошим, я лично ожидал худшего результата от Реала - так что ничья это хороший шанс зацепится за финал, хотя в ответке будет очень тяжко.
Оба гола были просто прекрасными, две пушки нереальные.
Хотя во втором тайме Реал мог второй заколотить.
Мне не понравилось судейство, как по мне он немного помогло МСити. Понимаю, мое мнение сильно субъективное в этом матче, но я увидел это именно так.
Стоунз не получил контакт, а уже падает.
Гюндоган еще не столкнулся, а уже ноги поджал для падения.
Холлан получил толчок и сразу падает.
Пепка конечно привез уроки из Барселоны в АПЛ)
Родри вообще не заметен был для рефери.
Ответка будет зрелищной!

P.S. Завтра будет супер матч. Заруба итальянских клубов, особенно Милан, прям сразу отправляет меня в середину нулевых. Зидорф, Индзаги, Кака, Мальдини, Гаттузо, Пирло, Кафу... что за состав, что за игроки.
Sergey999
10 Мая 2023 в 00:10
Судейство конечно отвратительное. Тут про пенали речи не идет. Но вот пару-тройку игроков Сити на желтые конечно наиграли.
NOBODY
10 Мая 2023 в 00:47
я бы не сказал, в целом судья хорошо отработал.....может быть желтую им не додал одну, а Камавинге зря дал....не такой грубый фол был, и чуть ли не первый....
SpsGod
10 Мая 2023 в 01:14
В сети уже есть видео, где видно, что мяч вышел за поле перед голом МСити, нам даже повтор не показали.
Sergey999
10 Мая 2023 в 00:29
Вообще хорошо что Реал не проиграл. Надежда еще остается.
CELTIC FROST
10 Мая 2023 в 00:41
ну. то ли дело Карвахаль. скала просто. вообще несокрушим. Как Бускетс))
roksanvanino2015
10 Мая 2023 в 00:01
если честно, даже не знаю за счет чего сити пройдет реал
главный недостаток мс, не дающий выиграть лч - отсутствие талантливых игроков (на де брейне одном не выехать)
по сути собрана добрая команда из переплаченных игроков выше среднего
но какой то искры гения ни у кого близко нет
а у реала есть - куртуа, модрич, бензема - это таланты от рождения + огромное преимущество в технике в целом
п.с. холлан может и машина, но таланта бензема у него и на четверть нет, закрыли наглухо как ноунэйма
Catalunya Guardiola
10 Мая 2023 в 00:12
Да ладно, а чем Реал ьвл лучше Сити? Хватит уже петь дифирамбы балеринам мадридским. Раз этот полухромой Реал как-тоиумудряется выигрывать ЛЧ, то почему бы это не сделать хотя бы раз горожанам. За последние 5 игр между Сити и Реалом англичане ни разу не уступили испанцам по игре, так что можно и горожанам побеждать и выходить в финал.
Артур Измаилов
09 Мая 2023 в 23:58
А Холанда то спокойно закрыли ...а сколько понтов то было до игры
NOBODY
09 Мая 2023 в 23:58
ну ладно, Анчелотти подготовил отлично команду, пропустили, плохо, ну обвинять Камавингу, который по сути отдал перед этим плохой пас в центр, а потом Модрич не накрыл Брюйне....нельзя обвинять, тк Кама отыграл очень сильно ....Жаль, 2 мяча забитых добавили бы уверенности....на выезде будет тяжко, но Реал, будем стараться.....
Sergey999
10 Мая 2023 в 00:04
В ответке будет в разы тяжелее.
Sparrow88
09 Мая 2023 в 23:58
Руни оказался п...болом. Размажут, вынесут. Бла бла. ))) Гол на выезде уже ничего не даёт, так что ничего не решено. Но само собой фаворит в Англии будет Сити.
Артур Измаилов
09 Мая 2023 в 23:57
первый тайм за недоклубом из Манчестера, второй за Реалом. Ждемс ответного матча. Кроос и Модрич просто профессура , скорости бы им...увы, возраст. А Бензема даже в молодые годы скоростю не славился. Так что в первую очередь Реалу нужен молодой нап.
NOBODY
09 Мая 2023 в 23:58
я думаю, установка от Карло была.....по сути Сити просто катал мяч, удары которые были -далеко не смые опасные, разминка для Куртуа...а вот РМ когда давил, было жестко и интересно....
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