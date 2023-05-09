Винисиус и Де Брёйне забили с одной точки, «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью

«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» схлестнулись в плей-офф Лиги чемпионов. Первый полуфинальный матч состоялся 9 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
|(1:0) Винисиус Жуниор36'
|67'Де Брёйне Кевин (1:1)
«Манчестер Сити» сейчас являет собой столь грозную силу, что способен запирать «Реал» на его половине поля в домашнем полуфинале Лиги чемпионов. Только вот вопрос, это сила «горожан» или принятие «королей»? Но факт остаётся фактом – в первой половине тайма «Реал» даже не прессинговал особо и мяч почти не видел. Всю комбинационную игру вёл «Манчестер Сити».
Но с опасными моментами была напряжёнка. Кевин Де Брёйне проверил бдительность Тибо Куртуа ударом со средней дистанции, Родри – с дальней. У испанца получилось опаснее, пришлось нырять к штанге, но Куртуа без особого напряга справился оба раза. Затем случились два не самых опасных подхода Холанна. И после передачи Бернарду, и после кросса Грилиша Эрлинг пробил строго по позиции голкипера.
Есть преимущество по владению и территории, есть полумоменты, опасные подходы, а «Реал» ничего не создаёт. Что же случится в продолжении такой ситуации? Правильно, забьёт «Реал». Как у них это получается в Лиге чемпионов – даже не спрашивайте, это особая магия. И вот опять: Камавинга разыгрывает простецкую «стеночку» с Модричем, отыгрывая почти весь «Манчестер Сити», добегает до штрафной площади и отдаёт Винисиусу, а бразилец палит с дуги – 1:0. Первый и единственный удар «Реала» в сторону ворот стал голевым.
Второй тайм Мадрид начал смелее. Винисиус, Карвахаль (пяткой) и Бензема разыграли быструю комбинацию, которую опасным ударом завершил Карим. Подставился Стоунз в подкате, отправив мяч над перекладиной. В ответ по правому флангу «Сити» отправил Де Брёйне. Кевин самолично решил эпизод, опасно пробив с острого угла. Но в том эпизоде и Тибо Куртуа выручил, и офсайд был зафиксирован в итоге.
Во втором тайме «Реал» играл гораздо смелее, зажимал «Сити» и… пропустил. Родри чётко сыграл на перехвате, Гюндоган отбросил мяч на точку Винисиуса, а выстрелил оттуда Кевин Де Брёйне. В отличие от бразильца бельгиец пробил низом, будто из пращи пульнув мяч в «шестёрку» - 1:1. После этого гола игра подзакрылась, больше давили хозяева, но без фанатизма, запомнился лишь дальний удар Тчуамени. Кажется, ничья в первом матче показалась командам справедливым результатом.
Никто не стал форсировать события, все вопросы будут решены уже в Манчестере. 17-го мая «Реал» пожалует на территорию «Сити».
та команда гениев разбила бы мс в пешеходном режиме, даже не вспотев
уровень таланта не тот
Оба гола были просто прекрасными, две пушки нереальные.
Хотя во втором тайме Реал мог второй заколотить.
Мне не понравилось судейство, как по мне он немного помогло МСити. Понимаю, мое мнение сильно субъективное в этом матче, но я увидел это именно так.
Стоунз не получил контакт, а уже падает.
Гюндоган еще не столкнулся, а уже ноги поджал для падения.
Холлан получил толчок и сразу падает.
Пепка конечно привез уроки из Барселоны в АПЛ)
Родри вообще не заметен был для рефери.
Ответка будет зрелищной!
P.S. Завтра будет супер матч. Заруба итальянских клубов, особенно Милан, прям сразу отправляет меня в середину нулевых. Зидорф, Индзаги, Кака, Мальдини, Гаттузо, Пирло, Кафу... что за состав, что за игроки.
главный недостаток мс, не дающий выиграть лч - отсутствие талантливых игроков (на де брейне одном не выехать)
по сути собрана добрая команда из переплаченных игроков выше среднего
но какой то искры гения ни у кого близко нет
а у реала есть - куртуа, модрич, бензема - это таланты от рождения + огромное преимущество в технике в целом
п.с. холлан может и машина, но таланта бензема у него и на четверть нет, закрыли наглухо как ноунэйма
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