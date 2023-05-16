​Камавинга готов сыграть с «Манчестер Сити» - Модрич

Эдуардо Камавинга получил болезненный удар в колено во время последнего матча Ла Лиги против «Хетафе». Тем не менее, футболист готов сыграть в Лиге чемпионов против «Реала» в среду вечером. Об этом рассказал полузащитник Лука Модрич.

«С ним всё в порядке, он будет играть, это самое главное. С момента своего перехода Камавинга сильно вырос. Он доказал, что может хорошо играть на позиции левого защитника. Ему не нравится играть там, но у него всё хорошо. Надеюсь, что завтра у него всё получится, на какой бы позиции он ни действовал», - сказал Модрич на пресс-конференции.

Матч «Манчестер Сити» - «Реал» стартует 17 мая в 22:00 по московскому времени.