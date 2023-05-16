Бернарду Силва считает, что будущий победитель «Золотого мяча» может определиться в матче «Манчестер Сити» – «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва вновь высказался о главных претендентах на «Золотой мяч».

В среду «горожане» примут на своём поле «сливочных» в рамках ответной полуфинальной встречи Лиги чемпионов. По словам португальца, от исхода противостояния может зависеть судьба престижной индивидуальной награды: «Холанн станет серьёзным претендентом на «Золотой мяч», если «Манчестер Сити» выиграет Премьер-лигу и Лигу чемпионов. То же самое можно сказать про Винисиуса в случае победы «Реала» в Лиге чемпионов», – цитирует FootballTalk Силву.

В настоящий момент Эрлинг Холанн возглавляет список бомбардиров самого престижного еврокубка с 12 голами. Винисиус – третий с 7 мячами.