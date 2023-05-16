​Гвардиола не знает секрет «Реала»

Хосеп Гвардиола перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов против «Реала» ответил на вопрос, почему мадридцы так хороши в Европе.

«Не знаю. Если бы я знал ответ на этот вопрос, то знал бы, как обыграть их. Могу сказать, что у них всегда были качественные футболисты. Без этого они бы не достигли этих стандартов.

У «Реала» всегда отличный состав. Я думаю о том, как мы должны действовать, какие наши сильные стороны, а также о том, в чём заключаются угрозы. Мы постараемся свести к минимуму эти угрозы», - сказал Гвардиола журналистам.

Напомним, что в первом матче «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счётом 1:1.