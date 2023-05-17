Дзанетти: «Я бы хотел, чтобы в финале «Интер» избежал встречи с «Реалом»

Бывший многолетний лидер «Интера» Хавьер Дзанетти поздравил подопечных Симоне Индзаги с первым за 13 лет выходом в финал Лиги чемпионов. И заявил, что хотел бы видеть в соперниках «нерадзурри» в финальном матче в Стамбуле «горожан» Манчестера, нежели мадридский «Реал».

«Это большие эмоции и абсолютно заслуженный выход в финал по трудному пути, ждём нашего соперника. Хотелось бы избежать в финале встречи с «Реалом» - конкуренция – это то, что создано для этой команды», - цитирует Дзанетти Sky Italia.

Напомним, что «нерадзурри» по сумме двух матчей обыграли «Милан» - 3:0. Первая игра полуфинальной пары, состоявшаяся чуть более недели назад, завершилась уверенной победой «Интера» - 2:0.