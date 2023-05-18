Только две команды Гвардиола обыгрывал чаще, чем «Реал»

Футбольный мир продолжает обсуждать прекрасное выступление «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов против «Реала». Команда Хосепа Гвардиолы победила со счётом 4:0 и пробилась в финал турнира.

В 23 матчах против «Реала» Хосеп Гвардиола как тренер отпраздновал уже 13 побед при 5 ничьих и 5 поражениях. Только две команды в своей тренерской карьере Гвардиола обыгрывал чаще – «Бёрнли» (15 раз) и «Арсенал» (20 раз).

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет играть против «Интера». Игра пройдёт в субботу, 10 июня, в Стамбуле. Неделей ранее команда Гвардиола сыграет в финале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».