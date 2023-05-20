Анчелотти - о поражении от «Манчестер Сити»: «Соперник был лучше и заслужил победу»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги выступления «королевского» клуба в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, где он по итогам двух матчей уступил «Манчестер Сити» в 1/2 финала.

Итальянский специалист отметил, что это болезненное поражение, но не стоит забывать про то, что это был полуфинал, а не групповой этап или 1/8 финала.

«Соперник был лучше и заслужил победу, с чем мы их и поздравляем, поскольку таковы ценности этого клуба», - приводит слова Анчелотти Diario Sport.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Интера».