​Гвардиола: «Моё наследие в «Манчестер Сити» уже исключительное!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, определит ли ближайший месяц его наследие в клубе.

«Моё наследие уже исключительное! Но мы не глупы, мы понимаем, как важен завтрашний матч. Возможно, это мой самый важный матч в «Манчестер Сити». Я говорю футболистам: «Живите этим, наслаждайтесь моментом». Всё в наших руках, не нужно делать ничего исключительного. Нужно быть собой, отдавать все силы», - сказал Гвардиола журналистам.

В среду, 17 мая, «Манчестер Сити» примет «Реал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра в Мадриде завершилась со счётом 1:1.