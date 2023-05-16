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​Гвардиола: «Моё наследие в «Манчестер Сити» уже исключительное!»

16 Мая 2023 • 17:45 Комментировать
Манчестер Сити
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Реал Мадрид
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17.05 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, определит ли ближайший месяц его наследие в клубе.

«Моё наследие уже исключительное! Но мы не глупы, мы понимаем, как важен завтрашний матч. Возможно, это мой самый важный матч в «Манчестер Сити». Я говорю футболистам: «Живите этим, наслаждайтесь моментом». Всё в наших руках, не нужно делать ничего исключительного. Нужно быть собой, отдавать все силы», - сказал Гвардиола журналистам.

В среду, 17 мая, «Манчестер Сити» примет «Реал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра в Мадриде завершилась со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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