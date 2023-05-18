Колыванов: Я не верил в «Реал», там уже древние игроки, которых пора менять

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов ответил на вопрос, почему «Реал» проиграл «Манчестер Сити» с крупным счётом. Ответная полуфинальная встреча Лиги чемпионов завершилась победой «горожан» со счетом 4:0. В первой игре была зафиксирована ничья 1:1.

«Ничего не случилось, просто они уже древние, их менять пора. Надо делать выводы и привлекать молодых игроков, которые отбирали бы мяч, носились и бились. Я вообще в «Реал» не верил. В том году он проскочил, а в этом — было бесполезно, надо было что-то менять», — заявил Колыванов изданию «Газета.Ру».

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». Поединок пройдет 10 июня в Стамбуле.