Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Колыванов: Я не верил в «Реал», там уже древние игроки, которых пора менять

18 Мая 2023 • 17:14 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Реал Мадрид
окончен

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов ответил на вопрос, почему «Реал» проиграл «Манчестер Сити» с крупным счётом. Ответная полуфинальная встреча Лиги чемпионов завершилась победой «горожан» со счетом 4:0. В первой игре была зафиксирована ничья 1:1.

«Ничего не случилось, просто они уже древние, их менять пора. Надо делать выводы и привлекать молодых игроков, которые отбирали бы мяч, носились и бились. Я вообще в «Реал» не верил. В том году он проскочил, а в этом — было бесполезно, надо было что-то менять», — заявил Колыванов изданию «Газета.Ру».

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». Поединок пройдет 10 июня в Стамбуле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Игорь Колыванов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
18:44 · Лига чемпионов
Павлюченко: «Манчестер Сити» минимум трёшку отгрузит «Интеру»
18:16 · Лига чемпионов
Сперцян поздравил Мхитаряна с выходом в финал Лиги чемпионов
17:34 · Лига чемпионов
Динияр Билялетдинов: «У «Интера» не будет шансов, «Манчестер Сити» возьмёт своё» 2
17:32 · Англия. Премьер-лига
Только две команды Гвардиола обыгрывал чаще, чем «Реал»
17:27 · Лига чемпионов
«Реал» до 25-й минуты матча с «Манчестер Сити» не делал точных пасов на чужой половине поля
17:26 · Лига чемпионов
Колыванов: «Интер» — бодренькая команда, но «Манчестер Сити» может обыграть любого
17:14 · Лига чемпионов
Колыванов: Я не верил в «Реал», там уже древние игроки, которых пора менять
16:56 · Лига чемпионов
Колыванов: «Манчестер Сити» вынес «Реал» в одну калитку
16:46 · Лига чемпионов
Булыкин рассказал, кого считает фаворитом в финале ЛЧ
16:39 · Лига чемпионов
Булыкин назвал причину вылета «Реала» от «Манчестер Сити»
16:29 · Лига чемпионов
Булыкин: «Манчестер Сити» мог забить ещё больше «Реалу», но Куртуа несколько раз потащил
16:10 · Лига чемпионов
Хороший знак для «Интера»: Уже 10 лет Лигу чемпионов обязательно выигрывает хорват
16:04 · Лига чемпионов
Кечинов предположил, кто выиграет Лигу чемпионов
15:58 · Лига чемпионов
Кечинов: «Манчестер Сити» не оставил ни единого шанса «Реалу»
15:34 · Лига чемпионов
Гвардиола прокомментировал эпизод с де Брёйне – игрок просил тренера «заткнуться»
Все новости
Рекомендуем