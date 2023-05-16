Гвардиола высказался о состоянии де Брёйне

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов против «Реала» ответил на вопрос о состоянии полузащитника Кевина де Брёйне.

«Нормально ли тренируется де Брёйне? Да, он полностью готов. Кроме Натана [Аке] все в форме», - сказал Гвардиола журналистам.

Напомним, что де Брёйне провёл в запасе последний матч Премьер-лиги против «Эвертона». Ранее в апреле-мае бельгиец пропустил несколько игр из-за болезненных ощущений в ноге. Что до первого полуфинала Лиги чемпионов против «Реала», то де Брёйне провёл на поле 90 минут и забил гол. Игра в Мадриде завершилась вничью со счётом 1:1.