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Лига чемпионов

Гвардиола высказался о состоянии де Брёйне

16 Мая 2023 • 16:38 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
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17.05 22:00

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов против «Реала» ответил на вопрос о состоянии полузащитника Кевина де Брёйне.

«Нормально ли тренируется де Брёйне? Да, он полностью готов. Кроме Натана [Аке] все в форме», - сказал Гвардиола журналистам.

Напомним, что де Брёйне провёл в запасе последний матч Премьер-лиги против «Эвертона». Ранее в апреле-мае бельгиец пропустил несколько игр из-за болезненных ощущений в ноге. Что до первого полуфинала Лиги чемпионов против «Реала», то де Брёйне провёл на поле 90 минут и забил гол. Игра в Мадриде завершилась вничью со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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