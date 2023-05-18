В среду вечером «Манчестер Сити» выдал шикарный матч против «Реала». Разгромив мадридцев со счётом 4:0, команда Хосепа Гвардиолы пробилась в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Интером».

После игры с «Реалом» Гвардиола провёл время в компании председателя клуба Халдуна аль-Мубарака и статусных гостей. В социальных сетях появилась фотография, на которой эта компания подшутила над «Реалом». Гвардиола, аль-Мубарак и другие гости показали четыре пальца, символизируя счёт 4:0. Фото опубликовал Маурисио Макри – бывший президент Аргентины.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдёт 10 июня в Стамбуле.