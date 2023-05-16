​Уокер высказался об объятиях с Винисиусом

После первого полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» (ничья 1:1) защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер обнял Винисиуса Жуниора. Перед ответной встречей Уокер прокомментировал тот эпизод.

«Я подошёл, чтобы обнять его, потому что он пытался пройти меня «радугой». Я сказал: «Пожалуйста, не повторяй это снова и не делай из меня мем».

Боксёры дерутся, а потом обмениваются рукопожатиями. Это уважение, это нормально. Завтра вечером я тоже выражу уважение Винисиусу после матча, но до того момента мы будем сражаться как псы», - сказал Уокер на пресс-конференции.

Матч «Манчестер Сити» - «Реал» пройдёт в среду, 17 мая.