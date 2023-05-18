Булыкин: «Манчестер Сити» мог забить ещё больше «Реалу», но Куртуа несколько раз потащил

Бывший игрок «Байера» Дмитрий Булыкин прокомментировал крупную победу «Манчестер Сити» над «Реалом» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

«Все ожидали, что «Манчестер Сити» хорошо сыграет, а «Реалу» будет намного тяжелее. Все это оправдалось, вопрос был только в том, с каким счетом «Сити» обыграет «Реал». Понятное дело, все болельщики «Реала» надеялись на чудо, но его не произошло», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Эксперт отметил, что «горожане» играли с большим преимуществом и могли сделать счет еще больше, но голкипер «сливочных» несколько раз спас свою команду.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с миланским «Интером» (10 июня).