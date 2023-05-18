Анчелотти: «Надо признать поражение»

Мадридский «Реал» сложил полномочия действующего обладателя Лиги чемпионов, команда Карло Анчелотти проиграла по всем статьям «Манчестер Сити» - англичане забили по два гола в каждом из таймов, деморализовав испанцев. Анчелотти признал, что соперник был сильнее.

- Мы могли лучше управляться с мячом, в первом тайме мы слишком часто теряли его. Соперник оказался лучше, такое случается в футболе, остается только признать поражение. Нельзя выигрывать все время, поражение может помочь лучше подготовиться к новому сезону, - цитирует слова Анчелотти BT Sport.