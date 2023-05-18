«Реал» повторил крупнейшее поражение в ЛЧ

Мадридский «Реал» сегодня потерпел разгромное поражение в Манчестере – 0:4 в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов. «Сливочные» не смогли ответить даже голом престижа на мячи в исполнении Бернарду Силвы и Хулиана Альвареса, а также автогол Эдера Милитао.

Таким образом, мадридцы повторили своё крупнейшее поражение в истории Лиги чемпионов 14 лет спустя. В 2009 году «Реал» проиграл в ответном матче на стадии 1/8 финала турнира «Ливерпулю» - 0:4.

Напомним, теперь в финале самого престижного еврокубка «Манчестер Сити» встретится с миланским «Интером». Игра запланирована на 10 июня, место действия – «Олимпийский стадион Ататюрка» в Стамбуле.