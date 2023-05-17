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Почти все игроки «Манчестер Сити» в первом тайме пробили по воротам «Реала»

17 Мая 2023 • 23:11 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Реал Мадрид
окончен

Почти каждый игрок «Манчестер Сити» в первом тайме ответного полуфинального матча пробил по воротам мадридского «Реала». Удивительным фактом делится Opta Sports. Так, без удара по воротам гостей остались лишь голкипер Эдерсон и центральный защитник Рубен Диаш.

Ранее мы сообщали, что «горожане» нанесли за тайм по воротам Тибо Куртуа аж 13 ударов, пять из них пришлись в створ, а два оказались голевыми. И всё это при сумасшедшем владении мячом с цифрами 72 на 28.

Напомним, что вот-вот стартовал второй тайм очной встречи команд, пока впереди «горожане» Манчестера – 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити
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