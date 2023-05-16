Уолкер: «Манчестер Сити» не хватает победы в Лиге чемпионов, мы в долгу перед владельцами клуба»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о том, что команда не может выиграть Лигу чемпионов.

«Манчестер Сити» не хватает победы в Лиге чемпионов. Мы в долгу перед владельцами клуба, которые вложили огромное количество денег в команду. Матч с «Реалом» будет очень тяжелым, ведь на кону — выход в финал турнира», — приводит слова Уолкера Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

В первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Реалом» (1:1). Ответный поединок пройдет 17 мая в 22:00 по мск.