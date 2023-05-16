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Лига чемпионов

Звёзды «Реала» и «Милана» претендуют на звание лучшего французского игрока в зарубежных лигах

16 Мая 2023 • 21:27 Комментировать (1)
Интер Милан
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Милан
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1-й тайм

Стали известны номинанты на приз лучшему французскому футболисту, выступающему за рубежом.

В списке претендентов оказались действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема и хавбек Эдуардо Камавинга, выступающие за мадридский «Реал», а также защитник Тео Эрнандес и голкипер Майк Меньян из «Милана». Ещё один кандидат – Рандаль Коло-Муани из француртского «Айнтрахта».

В прошлом году награда досталась Кариму Бензема, который также становился победителем в 2019 и 2021 годах.

В настоящий момент мадридский «Реал» и «Милан» продолжают борьбу в Лиге чемпионов – обе команды добрались до полуфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Карим Бензема Айнтрахт Франкфурт Тео Эрнандес Майк Меньян Эдуардо Камавинга Рандаль Коло-Муани
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Артур Измаилов
16 Мая 2023 в 21:59
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