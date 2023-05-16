Звёзды «Реала» и «Милана» претендуют на звание лучшего французского игрока в зарубежных лигах

Стали известны номинанты на приз лучшему французскому футболисту, выступающему за рубежом.

В списке претендентов оказались действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема и хавбек Эдуардо Камавинга, выступающие за мадридский «Реал», а также защитник Тео Эрнандес и голкипер Майк Меньян из «Милана». Ещё один кандидат – Рандаль Коло-Муани из француртского «Айнтрахта».

В прошлом году награда досталась Кариму Бензема, который также становился победителем в 2019 и 2021 годах.

В настоящий момент мадридский «Реал» и «Милан» продолжают борьбу в Лиге чемпионов – обе команды добрались до полуфинала.