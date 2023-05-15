Симоне Индзаги: «Несмотря на 2:0 в первом матче, «Милан» – это всегда грозный соперник»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал о своих ожиданиях от дерби с «Миланом» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой «нерадзурри» 2:0.

«Мы должны играть головой и сердцем, чтобы осуществить мечту о финале. Завтра состоится один из важнейших матчей в истории «Интера». Несмотря на 2:0 в первом матче, «Милан» – это всегда грозный соперник с отличными футболистами. Лукаку? Я ещё не принял решение по поводу стартового состава», – заявил Индзаги на пресс-конференции.

В последний раз «Интер» играл в финале Лиги чемпионов в 2010 году, когда обыграл мюнхенскую «Баварию».