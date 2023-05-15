Иммобиле желает успеха Симоне Индзаги

Голеадор «Лацио» Чиро Иммобиле высказался по поводу успехов миланского «Интера» в Лиге чемпионов, он не испытывает особо теплых чувств к клубу как к таковому, но очень рад тому, что продвижение «Интера» в самом престижном европейском турнире происходит под руководством Симоне Индзаги:

- Я надеюсь, что «Интер» выйдет в финал Лиги чемпионов. Я очень привязан к Симоне Индзаги, как к человеку и как к тренеру. Хочу, чтобы он выиграл турнир, - цитирует слова Иммобиле итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ранее Симоне Индзаги, напомним, работал наставником римского клуба.