Капелло считает, что судьба матча с «Интером» зависит не от Леау, а от других игроков «Милана»

Известный экс-наставник Фабио Капелло поделился своими мыслями перед началом ответного полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом».

«Россонери» уступили в первой встрече со счётом 0:2, а Рафаэл Леау не мог помочь команде из-за травмы. В сегодняшнем матче португалец вышел в стартовом составе, однако, по словам Капелло, ключевым фактором станет выступление других игроков: «Думаю, определяющее значение сегодня будет иметь игра Крунича и Тонали. Они должны сохранять баланс в середине посредством правильного расположения, а при владении мячом им предстоит снабжать нападающих качественными передачами. Но «Милану» нельзя атаковать только через центр – в этой зоне «Интер» очень силён», – поведал эксперт Sky Sport.