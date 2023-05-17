«Интер» в шестой раз сыграет в финале Лиги чемпионов или Кубка чемпионов

Миланский «Интер» оформил долгожданный для себя выход в финал Лиги чемпионов.

Коллектив Симоне Индзаги взял верх над заклятыми соперниками из «Милана» в полуфинальной дуэли с общим счётом 3:0. Предстоящий финал самого престижного еврокубка станет для «нерадзурри» шестым в истории: команда добиралась до решающего матча Кубка чемпионов в 1964, 1965, 1967 и 1972 годах, Лиги чемпионов – в 2010 году. В трёх случаях (1964, 1965 и 2010) «Интер» становился победителем турнира.

Соперником «нерадзурри» по финалу текущего розыгрыша станет победитель противостояния «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид. Первый матч завершился ничьей (1:1), а ответная битва пройдёт 17 мая.