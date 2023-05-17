«Интер» не пропускал в пяти из шести матчей плей-офф текущего розыгрыша ЛЧ

Миланский «Интер» сегодня вечером оформил путёвку в плей-офф, обыграв «Милан» - 1:0. Примечательно, что минувший матч стал пятым из шести матчей плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов, в которых «нерадзурри» не пропустили ни одного гола.

Напомним, что первый полуфинальный матч между «Миланом» и «Интером» в паре состоялся неделю назад – в нём «нерадзурри» оформили более уверенную победу – 2:0.

На стадии 1/8 финала «Интер» прошёл «Порту», обыграв португальцев дома 1:0 и сыграв в нулевую ничью в гостях.

В четвертьфинале «нерадзурри» снова встретились с португальским грандом в лице «Бенфики» - в первом матче в Лиссабоне подопечные Симоне Индзаги уверенно победили (2:0), а во втором сыграли на «Сан-Сиро» в результативную ничью – 3:3.

«Интер» снова одолел «Милан» в дерби и вышел в финал Лиги чемпионов