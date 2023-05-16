Пиоли: «Сегодня я стану либо самым счастливым тренером в мире, либо самым разочарованным»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли пообщался с журналистами перед стартовым свистком в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Интером».

Прошедшее на прошлой неделе евродерби завершилось победой «нерадзурри» со счётом 2:0. Сегодня основные надежды «Милана» связаны с вернувшимся после травмы Рафаэлом Леау, который вышел в стартовом составе.

«Леау очень мотивирован, он набрал хорошую форму. Мы знаем, что нам нужно быть агрессивными и настойчивыми, чтобы добиться своего.

Смог ли я уснуть перед матчем? Да, я хорошо выспался, но я знаю, что сегодня я стану либо самым счастливым тренером в мире, либо самым разочарованным», – сказал в интервью Sky Sport Пиоли.

Текстовая трансляция встречи доступна на портале LiveResult.