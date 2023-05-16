Джеррард рассказал, за счёт чего «Милан» мог бы обыграть «Интер»

Бывший футболист английского «Ливерпуля» Стивен Джеррард, в 2005 году ставший одним из главных авторов триумфа своей команды в стамбульском финале против «Милана», рассказал, что должны сделать «россонери», если хотят переиграть «Интер». Первый матч, напомним, завершился со счетом 2:0 в пользу «Интера».

- Все должны быть на одной волне, если один игрок прессингует, его должны поддерживать остальные, неважно, высокий это, средний это или низкий блок. Все должны сыграть как одна команда, - цитирует слова Джеррарда BBC Sport.

Следить за событиями матча между «Интером» и «Миланом» можно по прямой ссылке на онлайн-транслцию.