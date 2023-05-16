Мхитарян получил травму в матче «Интера» против «Милана»

Хавбек «Интера» Генрих Мхитарян был вынужден досрочно завершить полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Миланом».

34-летний футболист вышел в стартовом составе «нерадзурри», однако уже на 43-й минуте был заменён из-за повреждения. Согласно сообщениям Mediaset, полузащитник сборной Армении не смог продолжить игру из-за болей в правом бедре. Место Мхитаряна на поле занял Марсело Брозович.

Следить за ходом ответного полуфинального дерби можно на сайте LiveResult.ru, где представлена текстовая онлайн-трансляция. На перерыв команды ушли при счёте 0:0, а первая встреча завершилась победой «Интера» (2:0).